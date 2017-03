"March Madness": US-College-Basketball live bei Sport1 US

Wer die NBA-Stars von morgen sehen will, der kommt am "NCAA Men's Basketball Championship Tournament" nicht vorbei. Das als "March Madness" bekannte Turnier wird bei Sport1 US ausführlich begleitet.



Drei Wochen lang werden die besten 68 Mannschaften aus über 300 US-Colleges ihr Können im "NCAA Men's Basketball Championship Tournament" beweisen. Und das als "March Madness" bekannte Endturnier der Basketball-Stars von morgen wird ab Donnerstag live bei Sport1 US zu sehen sein.