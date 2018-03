"March Madness" ab dieser Woche live auf Sport1 US

Amerika ist im sportlichen Ausnahmezustand. Mit ausverkauften Arenen und einer ganzen Reihe K.O.-Spielen kommt das als "March Madness" bekannte NCAA Men's Basketball Championship Tournament über den großen Teich auch nach Europa.



Sport1 US überträgt von Mitte März bis Anfang April 30 Partien der Postseason im College Basketball live oder zeitversetzt.