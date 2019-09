Marco Reus rastet im TV-Interview aus

Eigentlich ist BVB-Offensivmann Marco Reus ein Vorzeigeprofi – auch außerhalb des Platzes. Im gestrigen TV-Interview mit Sky-Reporter Ecki Heuser platzte dem Dortmunder allerdings dann doch mal der Kragen.



Die Bundesliga-Saison ist noch nicht alt und schon läuft der BVB den eigenen Ansprüchen hinterher. Da treffen manche Reporterfragen leicht einen empfindlichen Nerv – gerade, wenn wie in der gestrigen Partie gegen Frankfurt in letzter Minute Punkte verschenkt werden.

Meldungen zu diesem Thema

Premier League Kracher Chelsea - Liverpool live bei Sky

Das Bundesliga-Wochenende bei Sky und DAZN

GOT-Star Nikolaj Coster-Waldau erforscht Amazonasbrände



Nicht zum ersten mal in den vergangenen Wochen mussten sich die Dortmunder mit weniger als drei Punkten zufrieden geben – und sich nachher von der versammelten Presse die Mentalitäts-Frage stellen lassen. Einmal zu viel für Marco Reus: Der BVB-Profi, angesichts des späten Punktverlusts gegen die Frankfurter Eintracht sichtlich angefressen, fuhr aus der Haut und machte Interview-Partner und Sportreporter-Veteran Heuser klar, von der "Mentalitätsscheiße" nichts hören zu wollen.



Ob die unerwartet heftige Reaktion des sonst so bemessenen und charakterlich ruhigen Offensivspielers nun zustande kam, weil die Frage des Sky-Mannes einen wunden Punkt getroffen hat – oder ob der schon an bayrische Verhältnisse erinnernde Fokus des Sportpresse auf die jüngsten Leistungsausfälle der Dortmunder schlichtweg auch das Nervenkostüm eines gestandenen Profis wie Marco Reus im richtigen Moment überstrapazieren kann, bleibt erstmal ungeklärt – nun heißt es abwarten, ob der BVB in den kommenden Wochen seinen eigenen Ansprüchen gerecht werden kann. Sonst könnte dies nicht die letzte derbe Ansprache des sonst so umgänglichen Marco Reus gewesen sein.