Marcus Wolter ist neuer Brainpool-Chef

Der einst als Produktionsleiter bei Stefan Raabs erster Show "Vivasion" in Erscheinung getretene Marcus Wolter ist neuer Chef bei Brainpool TV. Und war da nicht erst kürzlich auch etwas zwischen der Produktionsfirma und Raab?



Das Kölner Produktions-Unternehmen machte die Personalie am Mittwoch publik. Der 50-Jährige wird Nachfolger des Interims-Geschäftsführers Peter Langenberg, der dieses Amt nach der Abberufung von Brainpool-Gründer Jörg Grabosch im vergangenen Jahr vorübergehend übernommen hatte. Wolter ist bereits seit August 2018 Vorstand von Banijay Deutschland. Der französische Fernsehproduzent Banijay hält die Hälfte der Brainpool-Anteile.