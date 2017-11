Maren Kroymann macht weiter: Neue Folgen für ihre Sketch-Comedy

Die Sketch-Comedy "Kroymann" geht wieder auf Sendung. Bislang war erst eine Folge zu sehen, doch noch im November starten die Dreharbeiten für die nächsten beiden, wie Radio Bremen am Dienstag mitteilte.



