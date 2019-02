Mario Barth will in RTL-Show Steuerverschwendung aufdecken

Ein Hauch von Wallraff: Mario Barth ist wieder auf investigativer Mission und jagt in "Mario Barth deckt auf!" die Verschwender öffentlicher Gelder. Das Ganze kann angesichts der Personalie natürlich kaum so ernst und erschütternd ablaufen wie einst "Ganz Unten".



In zwei neuen Episoden "Mario Barth deckt auf!" zeigt der Comedian, an dem sich die Geister scheiden, RTL-Zuschauern, was mit ihren Steuergeldern passiert. In seiner investigativen Comedyshow nimmt er vor allem die Projekte unter die Lupe, bei denen Steuern verschwendet werden.