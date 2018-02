Mark Forster findet "Voice"-Kandidaten beim ESC naheliegend

Natia Todua, Ivy Quainoo und Michael Schulte - Namen, die nicht jedem sofort ein Begriff sind. Mark Forster schon! Der "The Voice"-Juror freut sich darüber, dass mehrere Kandidaten seiner Show beim ESC-Vorentscheid mitmachen.



Musiker Mark Forster (34) findet es naheliegend, dass gleich mehrere Ex-Kandidaten der Castingshow "The Voice of Germany" beim ESC-Vorentscheid mitmachen. "Dass jemand, der in einem gesanglichen Contest Erfahrungen gesammelt hat, beim größten Musikwettbewerb überhaupt mitmacht, ergibt irgendwie Sinn", sagte Forster der Deutschen Presse-Agentur.



"Es ist doch geil, dass es so viele großartige Talente in Deutschland gibt, die dazu bereit sind, beim ESC mitzumachen."