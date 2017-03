Marketingleiter verlässt HD Plus

Zu einem unerwarteten Wechsel kommt es in der Marketingabteilung von HD Plus. Der bisherige Teamleiter verlässt die TV-Plattform von SES auf eigenen Wunsch. Die Nachfolgerin wurde bereits gefunden.



Neu aufstellen muss sich die Marketingabteilung von HD Plus. Wie die TV-Plattform und hundertprozentige Tochter von Satellitenbetreiber SES am Montag bekannt gab, hat der bisherige Teamleiter Mathias Lenz das Unternehmen auf eigenen Wunsch verlassen.