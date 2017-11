Markus Lanz zeigt Amerika ungeschminkt

Ein Jahr nach der Wahl des Präsidenten in den USA zeigt uns Markus Lanz, wie es den Menschen in den USA geht und was sie über den Zustand ihres Landes denken.



Am kommenden Donnerstag um 23.15 Uhr befragt Markus Lanz in der ZDF-Doku "Markus Lanz – Amerika ungeschminkt" Menschen im ganzen Land. Bereits im Vorfeld der Wahlen hatte Lanz im Oktober 2016 eine Bestandsaufnahme von den USA gemacht.