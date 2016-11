"Mars": National Geographic bricht zum Roten Planeten auf

National Geographic bricht zum "Mars" auf. Doch zunächst lädt das Serienevent im Zeiss-Großplanetarium in Berlin zur Deutschland-Premiere ein.



In einer sechsteiligen, fiktionalen Zukunftsvision stellen Ron Howard und Brian Gazer nicht nur den derzeitigen Stand der Marsforschung vor, sondern präsentieren atemberaubend in Szene gesetzt, wie die Erkundung und die Besiedlung des Roten Planeten in Zukunft aussehen könnte. Ab dem 13. November ist die Reihe "Mars" immer sonntags ab 21.00 Uhr auf National Geographic zu sehen. "Mars" wird sowohl im englischen Original wie auch in der deutschen Synchronfassung vorliegen und steht ebenso über Sky Go, Sky On Demand und Sky Ticket zur Verfügung.