Martin Schulz zu Gast bem "Literarischen Quartett"

Das "Literarische Quartett" empfängt dieses Mal Martin Schulz. Der ehemalige SPD-Vorsitzende trifft Christine Westermann und Thea Dorn, um sich über Literatur auszutauschen.



Am 22. Juni ist Martin Schulz zugast beim "Literarischen Quartett". Diesmal aber nicht, um als Kanzlerkandidat oder als SPD-Vorsitzender essentielle Parteifragen zu klären, sondern um über Bücher zu reden. In der Sendung wird er in seine eigene Vergangenheit eintauchen.