"Mary Poppins' Rückkehr" mit Herz, Humor und viel Nostalgie

Der Film "Mary Poppins" ist Kult. Seit dem Kinostart 1964 begeisterte Julie Andrews als verrücktes Kindermädchen die Zuschauer. Nun kommt die Fortsetzung ins Kino. Ob Emily Blunt als neue Mary Poppins den Zauber wohl fortführen kann?



Was diese Frau nicht alles kann! Mit einem Regenschirm schwebt sie vom Himmel und sorgt dafür, dass alles wieder in Ordnung kommt. Trauer, Not und Ängste - mit einem Lächeln und etwas Magie wischt Mary Poppins alles weg. 1964 kam die Geschichte über das zauberhafte Kindermädchen, das die Geschwister Michael und Jane Banks in eine Welt der Wunder und Abenteuer entführt, ins Kino. Der Film mit Julie Andrews war ein Riesenerfolg, ebenso Filmsongs wie "Chim-Chim-Cheri" oder "Supercalifragilisticexpialigetisch". Mehr als 50 Jahre später folgt die Fortsetzung: mit mitreißender Musik, tollen Tanzszenen und einer großartigen Emily Blunt in der Hauptrolle. "Mary Poppins' Rückkehr" ist eine nostalgische Reise in die Vergangenheit, fröhlich, verrückt und sehr berührend.