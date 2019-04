Massenstart: Indien bringt 29 Satelliten in Umlaufbahn

Indien hat einen Aufklärungssatelliten sowie 28 Satelliten aus anderen Ländern in ihre Erdumlaufbahn gebracht.



Die Trägerrakete PSLV startete am Montag vom Weltraumbahnhof auf der südostindischen Insel Sriharikota und brachte den 436 Kilogramm schweren Satelliten Emisat in eine sonnensynchrone Umlaufbahn, wie die indische Weltraumbehörde Isro mitteilte. Emisat sei dazu bestimmt, das elektromagnetische Spektrum zu messen. Medienberichten zufolge soll er Radarstellungen feindlicher Länder überwachen.