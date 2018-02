Massenweise Dislikes auf DW-Youtube-Kanal in Russland

Kurz nach Ausstrahlung der russichsprachigen Satire-Tricksendung "Sapowednik" (Schutzgebiet) über die Präsidentenwahl in Russland hatte die Sendung auf dem Youtube-Kanal der Deutschen Welle (DW) neben einigen hundert Likes auch über 20.000 Dislikes.



Und innerhalb der nächsten Tage waren es dann schon 60.000 Dislikes. Scheinbar möchten die Zuschauer das Video über die erneute Kandidatur Putins und seine chancenlosen Mitbewerber nicht.