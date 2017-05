Massiver Ausbau: Vodafone und RTL erweitern Angebot

Die langjährige Partnerschaft der Mediengruppe RTL Deutschland und Vodafone wird weitergeführt - und massiv ausgebaut. Dem HD-Empfang per Handy und Tablet steht nun nichts mehr Weg.



Die Mediengruppe RTL Deutschland und Vodafone verlängern nicht nur ihre langjährige Partnerschaft. Sie schlagen auch innovative neue Wege ein. Wie die beiden Unternehmen mitteilen, werden zahlreiche Inhalte bereits ab heute über die GigaTV-App linear auf Smartphones und Tablets zur Verfügung gestellt.