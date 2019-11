Massiver Protest gegen staatliche Filmzensur im Iran

Im Iran haben über 200 Filmemacher, Produzenten, Drehbuchautoren und Schauspieler gegen die steigende staatliche Zensur im Filmgeschäft protestiert.



In einem Schreiben an Justizchef Ali Raeissi protestierten die Unterzeichner am Samstag besonders gegen Zensur, Diskriminierung sowie Unterdrückung und Inhaftierung unabhängiger Filmemacher durch Behörden. Nach Angaben der Nachrichtenagentur Ilna waren auch renommierte Filmemacher wie der zweimalige Oscar-Gewinner Asghar Farhadi sowie der Goldene-Löwe-Preisträger Dschafar Panahi unter den Unterzeichnern.