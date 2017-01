"MasterChef": Deutschland beste Hobbyköche messen sich bei Sky 1

Da waren es nur noch zehn: Die verbliebenen Kandidaten der Hobbykoch-Show "MasterChef" kämpfen bei Sky 1 um den Titel und damit um 100.000 Euro und ein eigenes Kochbuch.



Bei der Sky 1-Koch-Show "MasterChef" wird es spannend. Nachdem in der vergangenen Folge Louis den Einzug in die Top Ten verpasst hat, wird es für die verbliebenen Kandidaten immer ernster. Die Hobbyköche kämpfen um den Titel des "MasterChefs", um 100.000 Euro und ein eigenes Kochbuch.