"MasterChef": Sky startet dritte Staffel mit neuer Jurorin

Im Herbst startet auf Sky die dritte Staffel der Koch-Castingshow "MasterChef" mit einem grünen Konzept und neuer Jurorin. Die hochkarätig besetzte Jury sucht erneut unter hunderten von Kandidaten den besten Hobbykoch Deutschlands.



Ralf Zacherl und Nelson Müller bekommen in der neuen Staffel Unterstützung durch die Spitzenköchin Maria Groß. Daneben wurde die gesamte Produktion nachhaltig gestaltet. Der Dreh erfolgte nach den Kriterien des Grünen Drehpasses der Filmkommission Hamburg Schleswig-Holstein.