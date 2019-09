"MasterChef" ab heute Abend wieder auf Sky 1

Die dritte Staffel der Sky-Kochshow steht an. Neben Ralf Zacherl und Nelson Müller ist nun auch Sterneköchin Maria Groß Teil der Jury.



Heute Abend geht die Kochshow "MasterChef" in Doppelfolgen auf Sky 1 in die dritte Runde. Insgesamt 30 Hobbyköche begeben sich auf eine kulinarische Reise sowohl durch Deutschland als auch durch das europäische Ausland um ihr Können unter Beweis zu stellen.