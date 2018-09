"Masters of Dance": ProSieben-Konkurrenz für "Let's Dance"

Die RTL-Show "Let's Dance" soll ihre Monopolposition im Fernsehen verlieren - zumindest wenn es nach ProSieben geht.



Im kommenden Jahr will der Münchner Privatsender die Reihe "Masters of Dance" auf Sendung bringen. In diesen Tagen beginnt die Produktion in Köln. Die Moderation übernehmen Rebecca Mir (26), früher einmal Zweitplatzierte der Reihe "Germany's next Topmodel", und Thore Schölermann (33), bekannt aus der Castingshow "The Voice of Germany", wie ProSieben am Donnerstag mitteilte.