"Matrix"-Abend bei Kabel eins

Ist die Welt, in der wir leben, nur eine Illusion? Diese provokante These gepaart mit für seine Zeit überwältigenden Spezialeffekten ließen "Matrix" zum Kultfilm avancieren. Diesen Montag zeigt Kabel eins den ersten und zweiten Teil im Free-TV.



Kabel eins zeigt an diesem Montagabend den Kutlfilm "Matrix" mit Keanu Reeves in seiner wohl berühmtesten Rolle als Weltenwandler Neo. Doch damit nicht genug: Direkt im Anschluss an den ersten Teil, der um 20.15 Uhr läuft, zeigt der Münchner Privatsender auch noch den zweiten Part.