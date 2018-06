Matt LeBlanc verlässt "Top Gear"

Der "Friends"-Schauspieler Matt LeBlanc steigt bei der britischen Auto-Serie "Top Gear" wieder aus. Das habe vor allem persönliche Gründe.



Vor rund zwei Jahren und vier Staffeln lang hat Matt LeBlanc zusammen mit Chris Evans die Moderation von "Top Gear" übernommen. LeBlanc kam als Ersatz für Jeremy Clarkson, von dem sich die BBC zuvor getrennt hatte. Evans hat die Sendung dann nach einer Staffel wieder verlassen und LeBlanc führte sie mit Rory Reid und Chris Harris fort. Jetzt ist aber auch für LeBlanc Schluss.