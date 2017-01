Matthias Brandt will aus "Polizeiruf 110" aussteigen

Matthias Brandt will kein Fernsehkommissar mehr sein und kündigt seinen Ausstieg aus dem Münchner "Polizeiruf 110" an. Brandt verkörpert seit 2011 beim Bayerischen Rundfunk (BR) Kommissar Hanns von Meuffels.



Matthias Brandt (55) will aus der ARD-Krimireihe "Polizeiruf 110" aussteigen. "Über Art und Zeitpunkt des Ausstiegs sind wir mit ihm derzeit im Austausch", teilte der Bayerische Rundfunk am Dienstag in München mit. Die Redaktion sei "in intensiven Gesprächen mit Matthias Brandt, der nach langer und vertrauensvoller Zusammenarbeit mit dem BR ans Aufhören denkt".