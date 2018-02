Matthias Mangiapane fliegt aus RTL-Dschungelcamp

Raus aus dem Urwald: Matthias Mangiapane wird nicht der neue Dschungel-König.



Der Realityshow-Darsteller Matthias Mangiapane (34) flog am Donnerstagabend aus der RTL-Show "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus". Die übrigen vier Camp-Kollegen erhielten an Tag 14 mehr TV-Zuschauer-Anrufe als er.