Maus und Elefant fliegen ins All

"Die Sendung mit der Maus" und "Die Sendung mit dem Elefanten" (WDR) bieten ab kommenden Sonntag einzigartige Einblicke in die Arbeit des Astronauten. Angefangen von den Vorbereitungen seiner Reise ins All bis zu seiner Rückkehr auf die Erde können die Zuschauer den Astronauten begleiten.