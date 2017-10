Max Eberl zu Gast bei "Wontorra - der Kia Fußball-Talk"

"Wontorra - der Fußball-Talk" am Sonntag mit Max Eberl, Dietmar Hamann und den Journalisten Julien Wolff und Frank Hellmann. "Kretzschmar - der Handball-Talk" ebenfalls am Sonntag mit den Weltmeistern Carsten Lichtlein und Holger Glandorf.



An diesem Sonntag ist bei Jörg Wontorra ab 10.45 Uhr unter anderem Max Eberl zu Gast. Der ehemalige Bundesliga-Profi ist seit mittlerweile neun Jahren Sportdirektor von Borussia Mönchengladbach. Der 44-jährige Bayer steht für Erfolg und Kontinuität beim Traditionsverein. Seine Mannschaft, die derzeit auf Tabellenplatz fünf steht, trifft am Samstag im rheinischen Derby auf Bayer 04 Leverkusen.