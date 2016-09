Maxdome: Deutschsprachige Comedyserie ab 2017

Schon länger plant Maxdome eine eigene deutschsprachige Serie. Jetzt hat der Video-on-Demand-Dienst Details zu dem Projekt bekannt gegeben. Es soll skurril werden.



Der Streamingdienst Maxdome bringt bald eine eigene deutschsprachige Serie heraus. Der Titel ist aber englisch. "Jerks", zu deutsch Trottel, soll das neue Comedyformat der ProSiebenSat.1-Plattform heißen. In den Hauptrollen spielen Christian Ulmen und Fahri Yardim. Die Serie erzählt von der Freundschaft zweier Männer im alltäglichen Chaos, das teilweise extremere Ausmaße annimmt.