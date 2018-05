Maxdome: Diese Serien und Filme starten im Juni

Der Juni steht an und trotz oder gerade wegen der hohen Temperaturen kann man sich abends ein paar schöne Stunden mit dem Streamingdienst seiner Wahl machen. Das sind die Highlights der Neustarts bei Maxdome.



Das VoD-Angebot von ProSiebenSat.1 holt sich im Juni Action und Preisgekröntes ins Haus. Von Serien wie "Once Upon A Time" bis zu Filmen wie "Self/less" ist wieder eine bunte Genre-Mischung im Abonnement enthalten. In letzterem verkörpert zum Beispiel Hollywood-Star Ryan Reynolds einen Multimillionär, der Unsterblichkeit erlangen will und dafür seinen Geist in einen jüngeren Körper transferiert.