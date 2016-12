Maxdome-Eigenproduktion startet vor Amazon- und Netflix-Serie

Die großen Streaming-Player Netflix und Amazon wollen 2017 ihre erste deutsche Eigenproduktion herausbringen. Nun scheint das Rennen um die erste deutsche Streamingdienst-Serie aber das ProSiebenSat.1-Videoportal Maxdome zu machen.



Eigenproduktionen stehen hoch im Kurs, können Fernsehsender und Streaming-Dienste damit exklusiven Content bieten, um sich von der Konkurrenz abzuheben, und auf diese Weise die Zuschauer an sich binden. Der US-Streaming-Dienst Netflix zeigte mit "House of Cards", wie es geht. Nun haben sich die Anbieter vorgenommen, vermehrt auch nationale Märkte zu bedienen. 2017 soll es in Deutschland so weit sein. Sowohl die großen Player Netflix und Amazon wollen hierzulande ihre erste eigenproduzierte Serie zum Abruf bereitstellen, aber auch der deutsche Anbieter Maxdome hält dagegen und hat für 2017 die erste Eigenproduktion angekündigt.