Maxdome feiert Halloween – außerdem "Milk" und "Her" im Programm

Maxdome zeigt Sean Penn in "Milk" und lässt Scarlett Johansson in "Her" eine einzigartige Liebesgeschichte erzählen. Auch Halloween-Fans kommen auf ihre Kosten.



Auf den 01. Oktober können sich Fans von Jean Penn freuen. Dann ist "Milk" auf Maxdome verfügbar. In dem Film wird die wahre Geschichte von Harvey Milk erzählt. Er war als erster Homosexueller in Kalifornien in ein öffentliches Amt gewählt wurden. Der Film von Gus Van Sant bekam 2009 einen Oscar für das beste Original-Drehbuch und einen Oscar für den besten Hauptdarsteller. Sean Penn erhielt damit seinen zweiten Academy Award.

Die wohl ungewöhnlichste Liebesgeschichte der letzten Jahre erzählt "Her". Besonders Scarlett Johansson brilliert in diesem Film. Immerhin schafft sie es, allein mit ihrer Stimme den Zuschauer in Bann zu ziehen. Ihre Synchronstimme Luise Helm steht ihr dabei in nichts nach. "Her" ist ab 24. Oktober beim Streaming-Anbieter verfügbar.



Außerdem hat die Maxdome-Redaktion ein Halloween-Special zusammengestellt. Die empfohlenen Filme findet der Grusel-Fan unter www.maxdome.de/halloween-filme-online-schauen.