Maxdome stockt Programm um Hollywood-Blockbuster auf

Nutzer von Maxdome dürfen sich kurz vor Weihnachten über mehr Inhalte freuen. Der VoD-Dienst von ProSiebenSat.1 sicherte sich zahlreiche Hollywood-Blockbuster von Twentieth Century Fox.



Das Weihnachtsprogramm im Fernsehen ist über weite Strecken vorhersehbar und von vielen Wiederholungen von Klassiker geprägt. Abhilfe versprechen dabei die Streamingdienste, wie etwa Maxdome, das für seine Nutzer pünktlich zum Fest zahlreiche neue Titel auf den Gabentisch legt. Dank einer Vereinbarung mit Twentieth Century Fox warten viele Hollywood-Blockbuster auf Kunden des VoD-Dienstes von ProSiebenSat.1.