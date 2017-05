Maxdome streamt in Dolby Atmos

Ab sofort ist Maxdome nicht nur in HD-Bildqualität verfügbar. Zuschauer dürfen sich mit Dolby Atmos auch auf ein ganz neues Sound-Erlebnis freuen.



Mit einem völlig neuen Klangerlebnis wartet der Streaminganbieter Maxdome ab sofort auf. Ausgewählte Filme können künftig in Dolby Atmos genossen werden, womit Maxdome der erste VoD-Anbieter in Deutschland ist, der diese Option bietet. Bereits seit 2016 konnten einzelne Filme in Dolby Atmos gestreamt werden. Nun baut der Anbieter sein Angebot erheblich aus. Filme, wie "Transformers - Ära des Untergangs", "Star Trek Into Darkness" oder "Man of Steel" stehen künftig im Maxdome-Monatspaket mit Dolby-Atmos-Tonspur zur Verfügung.