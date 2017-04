Maxdome und Deutsche Bahn starten Unterhaltungsprogramm im ICE

Im ICE kann man ab sofort auf ein ständig wechselndes Angebot aus Filmen und Serien zurückgreifen. Dieser Service wird zusammen mit Maxdome betrieben und soll künftige Zugfahrten angenehmer machen.



Abhängig von der Netzabdeckung und dem eigenen Mobilfunktarif können sich Zugfahrten manchmal ganz schön hinziehen. Dem wollen die Deutsche Bahn und Maxdome allerdings entgegenwirken und stellen nun das neue Angebot vor, welches im ICE ab sofort verfügbar ist.