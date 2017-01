"Maxx Fm": Radio B2 startet Digitalradio in Berlin

Die Radio B2 GmbH geht in Berlin mit einem neuen DAB Plus-Radioprogramm an den Start. Noch ist allerdings wenig bekannt über das neue "Maxx Fm".



Die Radio B2 GmbH startet in Berlin ein neues Digitalradio. Schon jetzt verbreitet die Betriebsgesellschaft mit Radio B2, Radio Gold und Star Sat Radio drei Programme über DAB Plus. Mit "Maxx Fm" kommt jetzt ein täglich 24-stündiges Hörfunk-Vollprogramm. Zugelassen ist "Maxx Fm" bis zum 31.10.2023.