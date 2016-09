McDonalds startet Big-Mac-TV

McDonald's macht Fernsehen mit Big-Mac-TV: Via Livestreaming über Facebook, Twitter und Youtube will die Fastfoodkette Einblicke gewähren, die der Öffentlichkeit sonst nicht zugänglich sind.



Für PR-Zwecke hat McDonald's ein neues Medium entdeckt: Mehr über das Unternehmen und seine Marke sollen Fans und Kritiker gleichermaßen durch ein besonderes Event erfahren, bei dem die Marke die Möglichkeiten, die die sozialen Netzwerke bieten, für sich nutzen möchte: Mittels Livestreaming über die sozialen Kanäle soll Big-Mac-TV Infos rund um den Konzern präsentieren. Dabei sollen die Zuschauer in Bereiche Einblicke erhalten, die sonst nicht öffentlich zugänglich sind.