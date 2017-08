McGregor vs. Mayweather: Dazn zeigt Megakampf live

Was passiert, wenn der weltbeste Boxer im Weltergewicht und der weltbeste UFC-Kämpfer aufeinandertreffen? Dieser Frage fiebern Boxfans seit Wochen entgegen. Jetzt ist es soweit.

Heute Nacht um 3 Uhr morgens mitteleuropäischer Zeit wird die Ringglocke zur ersten Runde im Kampf zwischen Floyd Mayweather Junior und Conor McGregor erläuten. Über den Streamingdienst Dazn kann man live dabei sein. Als Experte wird dabei Wladimir Klitschko seine Meinung zum Besten geben.