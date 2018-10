MeToo im WDR: Fälle sollen künftig intern geregelt werden

Die neue TV-Chefredakteurin des WDR, Ellen Ehni, sieht den Sender gut aufgestellt im Kampf gegen sexuelle Belästigung, will aber auch persönlich gegen "Arschlochverhalten" kämpfen - am liebsten intern.



Ehni bietet Betroffenen an, dass sie im Falle von wegen sexueller Belästigung, wegen Mobbings oder sonstigen "Arschlochverhaltens", an sie zu wenden. Sie war erstaunt und erschüttert, dass betroffene Frauen keine andere Möglichkeit sahen, als sich an die Presse zu wenden. Die Vorwürfe waren vom "Stern" und dem Recherchezentrum Correctiv öffentlich gemacht worden.