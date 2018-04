Media Broadcast: "Keine Gratisphase mehr ohne Registrierung"

Bei Freenet TV musste man sich bisher erst nach der dreimonatigen Gratisphase registrieren. Das ändert sich jetzt.



Der Sturm der Entrüstung wird bei den Kunden ausbleiben: Jeder Kunde kann ohne Registrierung, also schlicht anonym, weiterhin Freenet nutzen, allerdings bleibt ihm die Gratisphase der Nutzung der Privatsender in HDTV verwehrt.