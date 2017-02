Media Broadcast: Konkurrenz mit Interesse an UKW-Netz

Um sich künftig voll auf die Digitalisierung konzentrieren zu können, will Media Broadcast seine UKW-Infrastruktur veräußern. Interesse an der Übernahme haben bereits die bisherigen Mitbewerber signalisiert.



Eine klare Digital-Strategie mit Konzentration auf DVB-T2 und DAB Plus führte Media Broadcast als Hauptgrund für die angekündigte Trennung von seiner UKW-Infrastruktur an. Spätestens im Sommer 2018 sollen die Sender und Antennen veräußert oder abgebaut sein. Wobei ein Verkauf wahrscheinlicher scheint, denn wie von Media Broadcast vermutet, gibt es bereits erste Interessenten. In erster Linie die bisherige Konkurrenz in Form von Uplink und Divicon Media.