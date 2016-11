Media Broadcast: Modernisiertes Backbone in Betrieb genommen

Media Broadcast rüstet auf. Mit einem neuen Backbone macht der Anbieter seine Broadcast-Infrastruktur für die Zukunft bereit und bietet künftig eine leistungsstarke Netzwerkarchitektur in allen Belangen.



Mit einem neuen Backbone wappnet sich Media Broadcast für die Zukunft. Die neue, leistungsstarke Breitband-Netzwerkarchitektur soll die Übertragung von Video- und Audio-Anwendungen verbessern und auch in Sachen Signalverfügbarkeit und Geschwindigkeit punkten.