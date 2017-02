Media Broadcast: UKW-Entgelte vorerst untersagt

Im Hörfunkbereich hat Media Broadcast seit Jahren ein Monopol und bezüglich der Preisgestaltung für die Übertragung von UKW-Signalen freie Hand. Die Bundesnetzagentur hat jetzt jedoch vorläufig die geplanten neuen Entgelte des Dienstleisters untersagt.



Neben DVB-T2 HD, wegen dessen Start Freenet den Bild- und Hörfunkdienstleister übernommen hat, verdient Media Broadcast sein Geld auch mit der Verbreitung von Hörfunk-Signalen. Da das Kölner Unternehmen in der Branche ein Monopol hat, kann es die Preise für diese Leistung selbst festlegen, muss diese jedoch von der Bundesnetzagentur (BNetzA) bestätigen lassen. Für die zum April geplanten neuen Entgelte hat die Behörde am Dienstag allerdings ihre Zustimmung verweigert.