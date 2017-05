Media Broadcast baut DAB-Plus-Sendernetz weiter aus

Bis Ende Juli werden vier weitere DAB-Plus-Sendemasten aufgeschaltet. Noch in diesem Jahr sollen mehrere hinzukommen. Media Broadcast erhöht dadurch nochmal die Erreichbarkeit der Haushalte und die Abdeckung ländlichen Regionen.



Ab August können nämlich 82 Prozent der deutschen Bürger DAB Plus zu Hause empfangen, die Abdeckung wird durch die Aufschaltung auf 96 Prozent erhöht. Nachdem Media Broadcast bereits Ende April den Sender Bad Mergentheim in Baden-Württemberg aufgeschaltet hatte, ist am Dienstag der Sendemast in Bungsberg, Schleswig-Holstein, an der Reihe.