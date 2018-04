Media Broadcast baut Sendernetz für Freenet TV weiter aus

Freenet TV startet nächste Woche in fünf weiteren wichtigen Regionen Deutschlands, wie Betreiber Media Broadcast diesen Dienstag bekanntgab.



Am 25. April kommen zum bisherigen Empfangsgebiet die Regionen Augsburg, Münster, Osnabrück, Erfurt und Weimar dazu. Mit den fünf neuen Standorte wächst die Zahl der Einwohner, die nun Freenet TV empfangen können, um 2,5 Millionen auf 58,6 Millionen (73 Prozent der Einwohner Deutschlands). Die Inbetriebnahme der Standorte wird in der Nacht vom 24. auf den 25. April durchgeführt.