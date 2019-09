Media Broadcast baut erstes bundesweites DAB Plus Sendernetz aus

Media Broadcast startet in den nächsten Tagen vier zusätzliche DAB-Plus-Senderstandorte. Dadurch wird die Flächenversorgung bis Ende 2019 auf 96 Prozent steigen.



Media Broadcast nimmt, wie geplant, im Herbst vier weitere Senderstandorte in Bayern und Rheinland-Pfalz zur Verbreitung des nationalen DAB Plus Multiplex im Kanal 5C in Betrieb.