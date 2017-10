Media Broadcast gewinnt Preis für "Dash Direct Play"

Der Serviceprovider Media Broadcast hat sich einen Pokal bei den HbbTV-Awards sichern können. Dafür verantwortlich war das Angebot von freenet TV connect.



Erstmalig überhaupt wurden die HbbTV-Awards vergeben, Schauplatz war das sechste "Annual HbbTV Symposium" in Rom. Die Jury besteht aus internationalen Mitgliedern und wird von Freesat-CTO Matthew Huntington angeführt.