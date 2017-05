Media Broadcast präsentiert Distributionsnetz ARD Disnet

Der Kölner Dienstleister für Übertragung von Bild und Ton ist eigen Angaben zufolge der größte seiner Art in Deutschland und stellt nun sein modernes Distributionsnetz "ARD Disnet" vor.



Im Auftrag der Sendanstalten des HR, MDR, NDR/rb, SWR und WDR hat Media Broadcast das ARD Disnet als modernes Distributionsnetz aufgebaut. In den nächsten Jahren ist die Firma auch für den Betrieb des universellen Rundfunknetzes verantwortlich.