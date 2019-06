Media Broadcast versorgt Sportschau weiter mit Bundesligabildern

Media Broadcast überspielt der "Sportschau" weiterhin TV-Signale aus den Stadien der Bundesliga. Die neue Vereinbarung gilt für die kommenden beiden Spielzeiten.



Zunächst bis Sommer 2021 wird Media Broadcast bei jährlich insgesamt 178 Bundesligapartien an den Samstagnachmittagen und in den englischen Wochen die TV-Signale der Spielbeiträge aus den Stadien in die WDR-Sendezentrale in Köln übertragen, wo die ARD "Sportschau produziert" wird. Zum Einsatz kommt dabei die Flotte eigener Satellitenübertragungsfahrzeuge (SNG).