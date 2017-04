Media Control verleiht zum ersten Mal DVD-Award

In diesem Jahr vergibt Media Control zum ersten Mal den DVD-Award für den bestverkauften Film im deutschen Buchhandel. Der Gewinner ist eine alte Bekannte.



Schon lange gehören Filme zum Standardsortiment in jeder Buchhandelskette. Da ist kaum verwunderlich, dass der Buchhandel einer der wichtigsten Vertriebskanäle für DVD und Blu-rays ist. 60 Prozent des Geschäfts laufen darüber. 40 Prozent wird im E-Commerce umgesetzt, wie Media Control am Montag in einer Pressemitteilung bekannt gab.