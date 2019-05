Media Lab Bayern bekommt zehnfache Förderung

Das Media Lab Bayern wird ausgebaut. Das Projekt der Medientage München GmbH hat nicht nur einen zweiten Standort bekommen, sondern darüber hinaus zehn Mal so viel Förderung für Ideenentwicklung in den digitalen Medien.



