Media-Markt-Mutterkonzern Ceconomy fährt neue Preisstrategie

Eine neue Preisgestaltung soll den Elektronikhändlern Media Markt und Saturn neuen Schwung bringen, so zumindest der von Mutterunternehmen Ceconomy.



Die Preisgestaltung beim kriselnden Elektronikunternehmen Ceconomy soll auf Datenanalyse und künstliche Intelligenz gestützt werden und ihnen so einen Vorteil gegenüber der Konkurrenz verschaffen, schreibt der Branchenblog "Businessinsider". Den Tochterunternehmen Media Markt und Saturn wird das Leben durch Online-Händler wie Amazon schwer gemacht. Kann die neue Preis-Strategie Abhilfe schaffen?